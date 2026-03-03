Closing carnaval

Début : Samedi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04

Une belle occasion de prolonger la magie du carnaval et de terminer cette saison en beauté. Expositin du char, ambiance festive.

La saison touche à sa fin. Retrouvons-nous pour un moment festif placé sous le signe de la convivialité, de la musique et du partage. Une belle occasion de prolonger la magie du carnaval et de terminer cette saison en beauté .

8 rue du Stade Grussenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est grussemer.kumpel@gmail.com

A great opportunity to prolong the magic of Carnival and end the season on a high note. Float display, festive atmosphere.

L’événement Closing carnaval Grussenheim a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de tourisme du Grand Ried