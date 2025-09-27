Closing Jardin21 : La dernière floraison Jardin 21 Paris

Closing Jardin21 : La dernière floraison Jardin 21 Paris samedi 27 septembre 2025.

Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé en 2018 en un tiers-lieu végétal, culturel et festif. Installé au bord du canal de l’Ourcq, à la frontière de Paris et Pantin, le Jardin21 propose chaque été une programmation culturelle et festive autour de son potager.

En six mois, soit depuis son ouverture en avril dernier, le Jardin21 a accueilli plus de 200 événements : des ateliers de jardinage & créatifs, du stand-up, des projections, des marchés culturels et thématiques, des DJs sets, des journées thématiques et engagées, des tables rondes, des journées de sensibilisation, des cours de yoga… Bref, la liste est longue..

LE RÉCAP’ DE LA PROG SAMEDI

14h-22h : Dégustation d’huitres avec Ouitre Paris

Les huîtres :

・3 huîtres – 5 euros

・6 huîtres – 10 euros

・12 huîtres – 18 euros

14h30 – 15h30 : Blind test aromatique

Atelier de jardinage

Gratuit, sur inscription

16h30 – 17h30 : Réaliser des boutures

Atelier de jardinage

Gratuit, sur inscription

16h-21h : Talkin’ All That Jazz

Le rendez-vous autour des musiques jazz et de la danse, porté par Lord Funk et Psycut, figures du vinyle et du club jazz. Au programme : mixs vinyles, sets thématiques, ambiance intergénérationnelle et initiation danse par Truand.

21h-4h : DJ sets all stars Jardin21

L’équipe du Jardin21 viendra prendre possession des platines pour faire danser son public une dernière fois jusqu’au bout de la nuit.

LE RÉCAP’ DE LA PROG DIMANCHE

15h30-17h30 : Récolte aromatique

Venez récolter les herbes aromatiques du jardin : thym, romarin, origan, basilic, plante curry, tagete passion, sauge, hysope etc.

Les premiers arrivés seront les premiers servis, prenez vos sachets.

16h-22h : Dégustation d’huitres avec Ouitre Paris

Les huîtres :

・3 huîtres – 5 euros

・6 huîtres – 10 euros

・12 huîtres – 18 euros

14h-22h : Sound’Day Bingo by Krapfen

DJ sets toute la journée (house, disco house, techno) & bingo (16h30-18h30) animé par une équipe de choc.

ENTRÉE LIBRE

Grande fête pour célébrer le closing du Jardin21 avec ateliers jardinage, bingo, dégustation d’huitres, danse et DJs sets !

Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 12h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T15:00:00+02:00

fin : 2025-09-29T01:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-27T12:00:00+02:00_2025-09-27T22:00:00+02:00;2025-09-28T12:00:00+02:00_2025-09-28T22:00:00+02:00

Jardin 21 12/A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://www.jardin21.fr/agenda https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://www.facebook.com/jardin21paris/