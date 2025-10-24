CLOSING PARTY 2K25 – HALLE AUX VINS – PARC EXPO Colmar

CLOSING PARTY 2K25 Début : 2025-12-30 à 19:00. Tarif : – euros.

CLOSING PARTY 2K25 : La 4e édition de la CLOSING PARTY, la 2K25, se tiendra, comme le veut la tradition, le 30 décembre 2025, en before du réveillon de nouvel an. Et cette année, place à un exceptionnel voyage dans l’histoire de la musique électronique made in France, avec trois DJs qui viendront représenter les différentes générations de la French Touch : MYD, CASSIUS et BREAKBOT.C’est LA dernière soirée de l’année. Celle qui clôture la Cuvée Givrée et fait office de before du réveillon de nouvel an en transformant la Halle aux Vins en discothèque géante. Elle est de retour, la CLOSING PARTY, et se tiendra le mardi 30 décembre 2025.Pour cette édition #4, l’édition 2K25, nous avons souhaité proposer un voyage au travers de l’histoire de la musique électronique made in France, au travers des différentes générations de la French Touch avec trois de ses dignes représentants derrière les platines : MYD, CASSIUS et BREAKBOT !L’ambiance promet d’être folle sur le dancefloor de la Cuvée Givrée, alors ne loupez pas LA dernière soirée de l’année !

HALLE AUX VINS – PARC EXPO AV DE LA FOIRE AUX VINS 68000 Colmar 68