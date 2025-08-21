Closing party du 1647 Route du Col de la Croix Fry Manigod

Closing party du 1647 Route du Col de la Croix Fry Manigod jeudi 21 août 2025.

Closing party du 1647

Route du Col de la Croix Fry Col de la Croix Fry Manigod Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-21 11:30:00

fin : 2025-08-21 17:30:00

Date(s) :

2025-08-21

Journée rythmée, ambiance festive pour clôturer la saison estivale

.

Route du Col de la Croix Fry Col de la Croix Fry Manigod 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 44 92 44 infos@manigod.com

English : Closing party du 1647

A lively day with a festive atmosphere to close the summer season

German : Closing party du 1647

Ein lebendiger Tag mit festlicher Atmosphäre zum Abschluss der Sommersaison

Italiano :

Una giornata vivace e un’atmosfera di festa per concludere la stagione estiva

Espanol :

Una jornada animada y un ambiente festivo para cerrar la temporada estival

L’événement Closing party du 1647 Manigod a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de tourisme de Manigod