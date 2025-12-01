CLOSING PARTY, SHAPERS CLUB HOUSE Marennes-Hiers-Brouage

CLOSING PARTY

SHAPERS CLUB HOUSE 13 rue des entrerpreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Début : 2025-12-27 20:00:00

fin : 2025-12-27 23:59:00

2025-12-27

On clôture l’année en musique au Shapers Club House avec une soirée qui promet un final en beauté.

Au programme

Nico Violinist performance live violon, ambiance envoûtante et mélodique.

Your Forest DJ Set pour faire monter la température jusqu

.

English : CLOSING PARTY

We’re closing the year in music at the Shapers Club House with an evening that promises to be a grand finale.

On the program:

Nico Violinist ? live violin performance, a spellbinding, melodic ambience.

Your Forest? DJ set to raise the temperature until the

