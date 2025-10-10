CLOSING ROOFTOP NONNA GIOIA Montpellier

CLOSING ROOFTOP NONNA GIOIA

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier Hérault

Et si on clôturait la saison en beauté, sous le ciel de Montpellier ?

Vendredi 10 octobre dès 19h30, le rooftop du JOST Hôtel Montpellier t’attend pour une soirée unique et festive !

Au programme

– Live saxophoniste pour une ambiance chic et vibrante

– DJ Set pour danser toute la soirée

– Cocktails créatifs & rafraîchissants

– Antipasti signés Nonna Gioia

– Et bien d’autres surprises…

Un dernier rendez-vous sur le rooftop à ne pas manquer, entre coucher de soleil, musique et saveurs italiennes. .

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 12 05 19 25 HELLO@JOSTMONTPELLIER.COM

English :

How about closing the season in style, under the Montpellier sky?

On Friday October 10, from 7.30pm, the rooftop of the JOST Hôtel Montpellier awaits you for a unique and festive evening!

German :

Wie wäre es mit einem krönenden Abschluss der Saison unter dem Himmel von Montpellier?

Am Freitag, den 10. Oktober ab 19:30 Uhr erwartet dich das Rooftop des JOST Hôtel Montpellier für einen einzigartigen und festlichen Abend!

Italiano :

Che ne dite di chiudere la stagione in bellezza, sotto il cielo di Montpellier?

Venerdì 10 ottobre, dalle 19.30, il tetto del JOST Hôtel Montpellier vi aspetta per una serata unica e festosa!

Espanol :

¿Qué le parece cerrar la temporada por todo lo alto, bajo el cielo de Montpellier?

El viernes 10 de octubre, a partir de las 19.30 h, la azotea del JOST Hôtel Montpellier le espera para una velada única y festiva

