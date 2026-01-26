Clôture de la Crèche de Léoncel Trois lieux à visiter sur la commune Léoncel

Clôture de la Crèche de Léoncel

La 11 édition de la grande crèche de Léoncel nous a fait suivre le chemin des moines vers Peyrus et ses moulins. Cela a été un succès !

Elle sera clôturée le dimanche 1er février mais restera installée dans le magasin jusqu’à fin février, en visite libre.

The 11th edition of Léoncel’s big crib took us along the monks’ path to Peyrus and its mills. It was a great success!

It will close on Sunday February 1, but will remain in the store until the end of February, open to the public.

