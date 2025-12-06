Clôture de la résidence d’auteur Médiathèque Jaligny-sur-Besbre

Clôture de la résidence d’auteur

Médiathèque 10 Rue du Château Jaligny-sur-Besbre Allier

Début : 2025-12-06 18:00:00

Clôture de la résidence d’auteur à la médiathèque de Jaligny-sur-Besbre

.

English :

Closing of the author residency at the Jaligny-sur-Besbre media library

German :

Abschluss der Autorenresidenz in der Mediathek von Jaligny-sur-Besbre

Italiano :

Fine della residenza dell’autore presso la mediateca di Jaligny-sur-Besbre

Espanol :

Fin de la residencia del autor en la mediateca de Jaligny-sur-Besbre

