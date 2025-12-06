Clôture de la résidence d’auteur Médiathèque Jaligny-sur-Besbre
Médiathèque 10 Rue du Château Jaligny-sur-Besbre Allier
Début : 2025-12-06 18:00:00
Clôture de la résidence d’auteur à la médiathèque de Jaligny-sur-Besbre
Médiathèque 10 Rue du Château Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 68 79
Closing of the author residency at the Jaligny-sur-Besbre media library
Abschluss der Autorenresidenz in der Mediathek von Jaligny-sur-Besbre
Fine della residenza dell’autore presso la mediateca di Jaligny-sur-Besbre
Fin de la residencia del autor en la mediateca de Jaligny-sur-Besbre
