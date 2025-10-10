Clôture de la saison Brasserie des Pics TOURNEE GENERALE SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Brasserie des Pics Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-10 17:00:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Tournée Générale est un événement qui combine dégustation de bières artisanales et DJ sets 100% vinyles, mettant en avant des artistes locaux. La dernière soirée de la saison estivale 2025 se déroulera le 10 octobre, promettant une ambiance festive et chaleureuse.

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Brasserie des Pics Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie pomegranatesounds@gmail.com

English :

Tournée Générale is an event that combines craft beer tastings and 100% vinyl DJ sets, featuring local artists. The final evening of the 2025 summer season takes place on October 10, promising a warm and festive atmosphere.

German :

Tournée Générale ist eine Veranstaltung, die die Verkostung von handwerklich gebrauten Bieren mit DJ-Sets aus 100% Vinyl verbindet, bei denen lokale Künstler im Vordergrund stehen. Der letzte Abend der Sommersaison 2025 findet am 10. Oktober statt und verspricht eine festliche und warme Atmosphäre.

Italiano :

La Tournée Générale è un evento che combina degustazioni di birra artigianale e DJ set 100% vinile, con artisti locali. L’ultima serata della stagione estiva 2025 si svolge il 10 ottobre e promette un’atmosfera calda e festosa.

Espanol :

La Tournée Générale es un evento que combina degustaciones de cerveza artesanal y sesiones de DJ 100% vinilo, con artistas locales. La última noche de la temporada de verano 2025 se celebra el 10 de octubre y promete un ambiente cálido y festivo.

