Clôture de la saison culturelle Domaine de La Frayse Fargues-Saint-Hilaire

Clôture de la saison culturelle

Domaine de La Frayse 48 avenue de Lignan Fargues-Saint-Hilaire Gironde

L’été arrive à son terme et l’UFCV propose un moment fort de convivialité le vendredi 29 août prochain au Domaine de la Frayse. Dans le cadre de l’été culturel et pour la 3ème année consécutive une soirée au cœur du parc vous est proposée clôturée par une soirée cinéma de plein air. La projection de plusieurs courts métrages réalisés depuis le début de l’année, un retour souvenir du Frayse’toch et la projection du Film en Fanfare. Cette soirée exceptionnelle sera animée par un concert pour un voyage autour de la planète avec Nicolas Gruska et une ambiance guinguette que seul le Domaine de la Frayse sait offrir. .

