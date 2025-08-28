Clotûre de l’été fantastique Laval

Animations diverses pour la clotûre de l’été fantastique

Dès 15h30, le public est invité à rejoindre le Palindrome pour un spectacle familial, pensé pour petits et grands. Ce premier temps marque le coup d’envoi d’un après-midi placé sous le signe du jeu, du plaisir partagé et de la découverte.

À partir de 17h, la Plaine d’aventure s’anime avec une série d’activités en libre accès courses de draisiennes pour les enfants, concours de Mölkky, tournois de Skyjo, présence du médiabus, stand d’information sur les ateliers techniques, et dégustations de spécialités issues des différents quartiers de la ville. Une manière de mettre en valeur les savoir-faire locaux tout en s’amusant.

À 19h, les maisons de quartier proposeront un verre de l’amitié, accompagné d’une dégustation concoctée par le restaurant Le Belvédère. Ce moment convivial précèdera le lancement de la guinguette, orchestré par l’association TPF, avec un premier DJ set pour installer l’ambiance.

La soirée se poursuivra avec deux concerts attendus. À 20h, JP Nataf, figure de la scène française, montera sur scène pour un concert sensible et élégant. À 21h, le groupe Archimède prendra le relais avec son énergie pop-rock, dans un registre à la fois joyeux et mordant.

La fin de soirée se fera en douceur avec un dernier DJ set à 22h30, avant le départ des navettes gratuites, à 22h45, qui desserviront les différents quartiers de la ville depuis l’entrée de la Plaine d’aventure.

Une offre de restauration et de buvette sera assurée tout au long de l’événement par les associations de quartiers. .

Avenue Kléber Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

