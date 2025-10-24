Clôture de résidence de Valérie Rouzeau librairie-café Clef des Mondes Plélan-le-Grand

Clôture de résidence de Valérie Rouzeau librairie-café Clef des Mondes Plélan-le-Grand Vendredi 24 octobre, 19h30

Pour sa clôture de résidence, lectures croisées de Valérie Rouzeau avec son invité le poète Thierry Le Pennec.

Pour clore sa résidence, carte blanche a été proposée à Valérie Rouzeau, qui a choisi d’inviter Thierry Le Pennec, poète et ancien arboriculteur bio. Lecture, échanges autour de la résidence, de la traduction, et dégustations apéritives concoctées par les libraires seront offertes.

dixitpoetic@gmail.com 0299078549

librairie-café Clef des Mondes 14 place de la république 35380 Plélan-le-Grand Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine