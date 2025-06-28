Clôture de saison culturelle Ecole municipale de musique Cenon

Clôture de saison culturelle Ecole municipale de musique Cenon samedi 28 juin 2025.

Clôture de saison culturelle Samedi 28 juin, 10h00 Ecole municipale de musique Gironde

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-06-28T10:00:00 – 2025-06-28T23:00:00

Fin : 2025-06-28T10:00:00 – 2025-06-28T23:00:00

10h : Eclore de la compagnie Betty Blues

rencontre après une semaine de résidence, pour les tout petits (durée 40 mn max)

Réservation obligatoire/ jauge très réduite

11h : représentation de L’ensemble de violoncelles de l’école de musique

14h : Babborco l’Ogre roi / compagnie l’Oiseau Manivelle

Spectacle tout public dès 6 ans/ 40mn

L’Ogre Babborco est terrifiant, même s’il ne dévore plus les enfants du village. Mais si comme Piétrino, tu devais lui porter seul son repas alors que tu n’as pas mangé depuis longtemps, qu’est-ce que tu ferais ? Ouvrirais-tu la marmite ? Surtout que tu risques gros, très gros, à défier l’autorité de Monsieur Babborco, Roi auto-proclamé…

Librement inspiré d’un conte sarde, ce spectacle qui explore le jeu choral et la manipulation de marionnettes à quatre mains, nous rappelle qu’une action inconsidérée (comme manger un gnocchi) peut changer le monde.

16h : Lucien ou la plus petite fête foraine du monde

Tout public familial à partir de 6 ans / 60 mn

En hommage au monde forain qui l’a aidé à vaincre ses galères de vie, Tonton Lucien a créé une attraction loufoque dans un vrai mouchoir de poche . Il sillonne les routes pour lutter contre la morosité ambiante. Sa seule prétention : offrir du bonheur aux gens. Son seul rêve : être enfin reconnu comme forain. Pour départager les participants qui viendront s’essayer à ses jeux forains revisités, il lance du haut de son podium son blind-test musical déconcertant. « Au top giro, tu lèves la main mon poto ! Tu trouves la chanson, tu joues ; tu trouves pas bhaaa, tu joues pas !!! » « La Plus Petite Fête Foraine du Monde » c’est comme dans la vraie vie. Si on ne peut pas toujours gagner, l’important c’est de : participer !

https://youtu.be/IONlGR5WH-Y

20h : Compagnie Mohein

Musiques des Balkans et pourtour Méditerranéen

Entre reprises et compositions, la Cie puise son inspiration dans les répertoires des musiques populaires d’Europe de l’Est et du bassin méditerranéen. Tel un Taraf avec sa ribambelle d’instruments à cordes, elle fait de son spectacle un voyage musical joyeux et généreux, sur des rythmes sauvages et chaleureux, des mélodies rieuses et sensibles, sublimé par les danses hypnotiques et la voix de Nuria Rovira Salat.

https://ciemohein.jimdo.com

Et tout au long de la journée, retrouvez le Cirque Eclair avec sa buvette artistique, l’OCAC et ses ateliers, la ludo-médiathèque qui vous concocte un escape game sur mesure dans le château à 18h…et d’autres surprises à découvrir.

Ecole municipale de musique Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « reservation.signoret@cenon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0547305043 »}] [{« data »: {« author »: « Cie la Tendresse du Gravier », « cache_age »: 86400, « description »: « Enfant, Lucien attendait patiemment lu2019arrivu00e9e des Fu00eates foraines pour su2019y perdre dans leur univers. Parce quu2019elles u00e9taient son unique u00e9chappatoire, sa petite parenthu00e8se u00e0 lui, dans un quotidien de misu00e8re. Plus quu2019un simple divertissement, elles lui apportaient un souffle de bonheur et d’insouciance, dont il manquait cruellement. nPetit u00e0 petit, il su2019est forgu00e9 son identitu00e9 en su2019appropriant les codes des forains. Il cru00e9e alors une attraction version mouchoir de poche pour partir sur les routes et distribuer la joie et la bonne humeur.nu00c9crit et interpru00e9tu00e9 par Luc Auriol nRegards extu00e9rieurs :Ju00e9ru00f4me Martin / u00c9lise Ouvrier-Buffet », « type »: « video », « title »: « Lucien ou la plus petite fu00eate foraine du Monde ! Parenthu00e8se Foraine pou00e9tique et du00e9jantu00e9e. », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/IONlGR5WH-Y/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=IONlGR5WH-Y », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCi8E4Df5v3SDKt1mXRSF3Gw », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/IONlGR5WH-Y »}, {« link »: « https://ciemohein.jimdo.com »}]

Retrouvons-nous pour une journée de spectacle gratuits, tout-public, à partager en famille à l’occasion de la clôture de saison culturelle.