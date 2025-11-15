Clôture de saison de la Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux

Clôture de saison de la Maison Henri IV

Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Clôture de saison à la Maison Henri IV !

Les 14 et 15 novembre 2025, rendez-vous à la Maison Henri IV pour un week-end riche en rencontres et découvertes !

Au programme Ateliers, conférences, visites flash, rencontres et échanges avec l’artiste brodeuse Audrey Demarre, la réalisatrice @gabrielle.schaff et Annie Madet-Vache.

Gratuit

Programme du samedi

11h00 Visite flash les cabinets de curiosités ( gratuit 30 min , sur réservation )

14h00 Visite flash autour du textile (gratuit 30 min, sur réservation )

14h à 15h30 Atelier d’écriture poétique avec Gabrielle Schaff, réalisatrice et auteure (gratuit, sur réservation)

Dans le cadre du livre au fil de l’eau assistez à un atelier d’écriture autour des thèmes de la gourmandise et des saveurs. Le tout, accompagné de petites douceurs.

15h30 à 16h30, rencontre avec l’artiste brodeuse Audrey Demarre ( gratuit, sur inscription)

Profitez pour venir vous essayer au point de croix et apporter votre touche à la broderie participative de la Maison Henri IV. Entre passé et présent, cette œuvre rend hommage aux fileurs et fileuses et tisserands valeriquais.

16h30 séance de dédicace avec Gabrielle Schaff et Audrey Demarre

Programme du dimanche

11h00 Visite flash les casinos de Saint Valery en Caux (30 min, gratuit sur réservation)

14h00 visite flash le croquis sur le vif et la peinture sur le motif (30 min et gratuit sur réservation)

15h00 à 16h00 conférence représenter la mer par Annie Madet-Vache, directrice du musée des Franciscaines de Deauville et ancienne cheffe du service conservation du musée national de la Marine. ( gratuit et sur inscription) Dans un panorama survolant l’histoire des représentations maritimes de l’époque médiévale à nos jours, Annie Madet-Vache, nous entraîne dans un tourbillon de vagues, de calmes et de tempêtes. Attention aux embruns. .

+33 2 35 97 23 35 patrimoine@ville-saint-valery-en-caux.fr

