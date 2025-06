Clôture de saison musicale « La Joute Vocale » de la Cie Sing Song – Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois 14 juin 2025 18:30

Charente

Clôture de saison musicale « La Joute Vocale » de la Cie Sing Song Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Repas 10€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 18:30:00

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Soirée de clôture de saison musicale, radieuse et joyeuse ! Pour terminer notre saison aux Carmes en beauté, retrouvez-nous dans le cloître dès 18h30, pour une soirée de clôture sous le signe (et le cygne) de la voix et de la chanson.

.

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles

La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22

English :

A radiant and joyful closing evening to our musical season! To round off our season at Les Carmes in style, join us in the cloister from 6.30pm for a closing evening under the sign (and swan) of voice and song.

German :

Musikalischer, strahlender und fröhlicher Abend zum Abschluss der Saison! Um unsere Saison in Les Carmes mit Glanz und Gloria zu beenden, treffen Sie uns ab 18:30 Uhr im Kreuzgang, für einen Abschlussabend im Zeichen (und Schwan) der Stimme und des Chansons.

Italiano :

Una serata radiosa e gioiosa per chiudere la stagione musicale! Per concludere in bellezza la nostra stagione a Les Carmes, unitevi a noi nel chiostro dalle 18.30 per una serata di musica e canti.

Espanol :

Una velada radiante y alegre para cerrar la temporada musical Para cerrar con broche de oro nuestra temporada en Les Carmes, únase a nosotros en el claustro a partir de las 18:30 para disfrutar de una velada de música y canto.

L’événement Clôture de saison musicale « La Joute Vocale » de la Cie Sing Song La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2024-09-06 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord