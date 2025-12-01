Clôture des animations de Noël Parvis de la Mairie Montélimar

Clôture des animations de Noël

Parvis de la Mairie Centre-ville Montélimar

2025-12-24 15:00:00

2025-12-24

2025-12-24

Déambulation avec l’Orgue de barbarie, dernier tirage du gros lot du calendrier de l’Avent et départ du Père Noël.

Parvis de la Mairie Centre-ville Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 tessa.vanchinhdugo@montelimar-agglo.fr

English :

Stroll with the Orgue de barbarie, final draw for the Advent calendar jackpot and departure of Santa Claus.

German :

Umzug mit der Drehorgel, letzte Ziehung des Hauptgewinns des Adventskalenders und Abreise des Weihnachtsmanns.

Italiano :

Passeggiata con l’organo a canne, estrazione finale del montepremi del calendario dell’Avvento e partenza di Babbo Natale.

Espanol :

Paseo con el organillo, sorteo final del bote del calendario de Adviento y salida de Papá Noel.

