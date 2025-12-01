Clôture des animations de Noël Parvis de la Mairie Montélimar
Clôture des animations de Noël Parvis de la Mairie Montélimar mercredi 24 décembre 2025.
Clôture des animations de Noël
Parvis de la Mairie Centre-ville Montélimar Drôme
Début : 2025-12-24 15:00:00
fin : 2025-12-24
2025-12-24
Déambulation avec l’Orgue de barbarie, dernier tirage du gros lot du calendrier de l’Avent et départ du Père Noël.
Parvis de la Mairie Centre-ville Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 tessa.vanchinhdugo@montelimar-agglo.fr
English :
Stroll with the Orgue de barbarie, final draw for the Advent calendar jackpot and departure of Santa Claus.
German :
Umzug mit der Drehorgel, letzte Ziehung des Hauptgewinns des Adventskalenders und Abreise des Weihnachtsmanns.
Italiano :
Passeggiata con l’organo a canne, estrazione finale del montepremi del calendario dell’Avvento e partenza di Babbo Natale.
Espanol :
Paseo con el organillo, sorteo final del bote del calendario de Adviento y salida de Papá Noel.
