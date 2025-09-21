Clôture des JEP Concert Rocking Frog Rue du stade Nivolas-Vermelle
Le groupe Rocking Frog animera la clôture des JEP!
Il proposera un concert pour accompagner le verre de l’amitié, offert par la municipalité.
Rue du stade Parc Vert-Mêle ( ancien stade du village) Nivolas-Vermelle 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 27 99 58 mairie@nivolas-vermelle.fr
The Rocking Frog band will bring the JEP festival to a close!
They’ll be playing a concert to accompany the « verre de l’amitié », offered by the municipality.
Die Gruppe Rocking Frog wird den Abschluss der JEP gestalten!
Sie wird ein Konzert geben, um den von der Stadtverwaltung angebotenen Umtrunk zu begleiten.
I Rocking Frog chiuderanno il festival JEP!
Terranno un concerto per accompagnare il « verre de l’amitié », ospitato dal Comune.
La banda Rocking Frog clausurará el festival JEP
Darán un concierto para acompañar la « verre de l’amitié », organizada por el municipio.
L’événement Clôture des JEP Concert Rocking Frog Nivolas-Vermelle a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère