Clôture des JEP Concert Rocking Frog Rue du stade Nivolas-Vermelle

Clôture des JEP Concert Rocking Frog

Rue du stade Parc Vert-Mêle ( ancien stade du village) Nivolas-Vermelle Isère

Début : 2025-09-21 18:00:00

fin : 2025-09-21 20:00:00

2025-09-21

Le groupe Rocking Frog animera la clôture des JEP!

Il proposera un concert pour accompagner le verre de l’amitié, offert par la municipalité.

Rue du stade Parc Vert-Mêle ( ancien stade du village) Nivolas-Vermelle 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 27 99 58 mairie@nivolas-vermelle.fr

English :

The Rocking Frog band will bring the JEP festival to a close!

They’ll be playing a concert to accompany the « verre de l’amitié », offered by the municipality.

German :

Die Gruppe Rocking Frog wird den Abschluss der JEP gestalten!

Sie wird ein Konzert geben, um den von der Stadtverwaltung angebotenen Umtrunk zu begleiten.

Italiano :

I Rocking Frog chiuderanno il festival JEP!

Terranno un concerto per accompagnare il « verre de l’amitié », ospitato dal Comune.

Espanol :

La banda Rocking Frog clausurará el festival JEP

Darán un concierto para acompañar la « verre de l’amitié », organizada por el municipio.

