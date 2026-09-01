Clôture des JEP en musique Rue du stade Nivolas-Vermelle
dimanche 20 septembre 2026 · Rue du stade · Nivolas-Vermelle
Informations pratiques
Nivolas-Vermelle
Clôture des JEP en musique
Rue du stade Parc Vert-Mêle ( ancien stade du village) Nivolas-Vermelle Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 18:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Clôture des JEP en musique avec le Groupe Fifth Sound, autour du verre de l’amitié.
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Rue du stade Parc Vert-Mêle ( ancien stade du village) Nivolas-Vermelle 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 92 19 35 mairie@nivolas-vermelle.fr
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English :
The European Heritage Days will come to a close with a musical performance by the Fifth Sound band, as we raise a glass to friendship.
L’événement Clôture des JEP en musique Nivolas-Vermelle a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme CAPI – Porte de l’Isère