Clôture des JEP en musique Rue du stade Nivolas-Vermelle

Informations pratiques

Nivolas-Vermelle

Clôture des JEP en musique

Rue du stade Parc Vert-Mêle ( ancien stade du village) Nivolas-Vermelle Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 18:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Clôture des JEP en musique avec le Groupe Fifth Sound, autour du verre de l’amitié.

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Rue du stade Parc Vert-Mêle ( ancien stade du village) Nivolas-Vermelle 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 92 19 35 mairie@nivolas-vermelle.fr

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English :

The European Heritage Days will come to a close with a musical performance by the Fifth Sound band, as we raise a glass to friendship.

L’événement Clôture des JEP en musique Nivolas-Vermelle a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme CAPI – Porte de l’Isère