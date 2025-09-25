Clôture des Jeudis de St Maclou Eglise Saint Maclou Rouen
Clôture des Jeudis de St Maclou
Eglise Saint Maclou 7 Place Barthélemy Rouen Seine-Maritime
Début : 2025-09-25 20:30:00
fin : 2025-09-25 22:00:00
2025-09-25
Les jeunes voix brillantes de l’ensemble vocal du conservatoire de Rouen (chef de chœur Karl Espinasse) & La Maison Illuminée en formation ensemble orchestral
**Le programme**
F. Schubert chant des esprits au-dessus de l’eau / Gott ist mein Hirt
S. Barber Agnus Dei (version vocale d’après le fameux ADAGIO for STRINGS)
F. Schubert La Messe en Sol majeur
**Les artistes**
Jeune choeur & solistes du conservatoire de Rouen, chef de chœur Karl Espinasse
Anne Dumont Orgue
Jennifer Rio Violon
Cécile Tref Violon
Mathilde Ricque Alto
Thibault Leroy Violoncelle
Gwendal Etrillard Contrebasse
O. Sallaberger direction .
Eglise Saint Maclou 7 Place Barthélemy Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 60 89 95 54 lamaisonilluminee@gmail.com
