Clôture des Jeudis de St Maclou Eglise Saint Maclou Rouen

Clôture des Jeudis de St Maclou Eglise Saint Maclou Rouen jeudi 25 septembre 2025.

Clôture des Jeudis de St Maclou

Eglise Saint Maclou 7 Place Barthélemy Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25 20:30:00

fin : 2025-09-25 22:00:00

Date(s) :

2025-09-25

Les jeunes voix brillantes de l’ensemble vocal du conservatoire de Rouen (chef de chœur Karl Espinasse) & La Maison Illuminée en formation ensemble orchestral

**Le programme**

F. Schubert chant des esprits au-dessus de l’eau / Gott ist mein Hirt

S. Barber Agnus Dei (version vocale d’après le fameux ADAGIO for STRINGS)

F. Schubert La Messe en Sol majeur

**Les artistes**

Jeune choeur & solistes du conservatoire de Rouen, chef de chœur Karl Espinasse

Anne Dumont Orgue

Jennifer Rio Violon

Cécile Tref Violon

Mathilde Ricque Alto

Thibault Leroy Violoncelle

Gwendal Etrillard Contrebasse

O. Sallaberger direction .

Eglise Saint Maclou 7 Place Barthélemy Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 60 89 95 54 lamaisonilluminee@gmail.com

English : Clôture des Jeudis de St Maclou

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Clôture des Jeudis de St Maclou Rouen a été mis à jour le 2025-09-06 par Seine-Maritime Attractivité