Clôture d’exposition Castillon sans filtre de Fanny GARCIA Castillon-la-Bataille jeudi 26 février 2026.
32 rue victor hugo Castillon-la-Bataille Gironde
Présentation de l’expo photos et de son livre par l’artiste
Présentation des vins du Château Brandeau par le vigneron Julien VOOGT
Animation musicale par Bon pour 1 Tour
Tapas et grignotages par Bio d’Ici .
32 rue victor hugo Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 41 74 68 biodici@castilab.fr
