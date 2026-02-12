Clôture d’exposition Castillon sans filtre de Fanny GARCIA

32 rue victor hugo Castillon-la-Bataille Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Clôture d’exposition Castillon sans filtre de Fanny GARCIA

Présentation de l’expo photos et de son livre par l’artiste

Présentation des vins du Château Brandeau par le vigneron Julien VOOGT

Animation musicale par Bon pour 1 Tour

Tapas et grignotages par Bio d’Ici .

32 rue victor hugo Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 41 74 68 biodici@castilab.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Clôture d’exposition Castillon sans filtre de Fanny GARCIA

L’événement Clôture d’exposition Castillon sans filtre de Fanny GARCIA Castillon-la-Bataille a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Castillon-Pujols