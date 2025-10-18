Clôture d’Octobre rose Place de la République Saint-Médard-en-Jalles

Clôture d’Octobre rose Place de la République Saint-Médard-en-Jalles samedi 18 octobre 2025.

Clôture d’Octobre rose Samedi 18 octobre, 09h00 Place de la République Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T09:00:00 – 2025-10-18T12:00:00

Fin : 2025-10-18T09:00:00 – 2025-10-18T12:00:00

À l’occasion de la campagne nationale Octobre rose, le marché municipal de Saint-Médard-en-Jalles accueille un stand Octobre rose, sur la place de la République. Des partenaires locaux seront présents pour vendre divers objets, au profit de la Ligue contre le cancer Gironde.

Pour ce dernier jour de sensibilisation sur le marché, retrouvez les partenaires de la Ville, habillés d’un accessoire rose.

Animation musicale par la chorale de l’Estran. Pour clôturer cette opération nationale, un chèque du montant des dons récoltés sera remis à la représentante de la Ligue contre le cancer Gironde.

Tout le programme Octobre rose à Saint-Médard-en-Jalles.

Avec la participation de l’association Estran.

Place de la République Place de la République – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.saint-medard-en-jalles.fr/actualites/octobre-rose/ »}, {« link »: « https://estran.fr/ »}]

Venez soutenir les acteurs engagés sur un stand Octobre rose installé sur le marché municipal, dans le cadre de la campagne nationale.

Ville de Saint-Médard-en-Jalles