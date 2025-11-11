Clôture du festival images de guerre. guerre des images concert symphonique européen Ablain-Saint-Nazaire

Clôture du festival images de guerre. guerre des images concert symphonique européen

D58e3 Ablain-Saint-Nazaire Pas-de-Calais

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Composé de 150 choristes et de 60 musiciens, l’Orchestre symphonique européen et les musiciens des harmonies et conservatoires de l’Artois vous offrent une représentation unique au cœur de l’Anneau de la mémoire.

Plongez dans l’univers envoûtant de Karl Jenkins avec son œuvre magistrale, L’Homme Armé une Ode à la Paix. Ce chef-d’œuvre contemporain est bien plus qu’une simple composition musicale, c’est un voyage émotionnel qui transcende les frontières et les époques.

D58e3 Ablain-Saint-Nazaire 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 74 83 15 contact@memorial1418.com

English :

Comprising 150 choristers and 60 musicians, the Orchestre symphonique européen and musicians from the harmonies and conservatories of Artois offer a unique performance at the heart of the Anneau de la mémoire.

Immerse yourself in the spellbinding world of Karl Jenkins’ masterpiece, L’Homme Armé an Ode to Peace. This contemporary masterpiece is much more than a simple musical composition, it’s an emotional journey that transcends borders and eras.

German :

Das Europäische Symphonieorchester, das aus 150 Chorsängern und 60 Musikern besteht, und die Musiker der Harmonien und Konservatorien des Artois bieten Ihnen eine einzigartige Aufführung im Herzen des Rings der Erinnerung.

Tauchen Sie ein in die fesselnde Welt von Karl Jenkins’ meisterhaftem Werk Der bewaffnete Mann eine Ode an den Frieden. Dieses zeitgenössische Meisterwerk ist weit mehr als nur eine musikalische Komposition, es ist eine emotionale Reise, die Grenzen und Zeiten überwindet.

Italiano :

Composta da 150 coristi e 60 musicisti, l’Orchestra Sinfonica Europea e i musicisti dei cori e dei conservatori dell’Artois vi offrono uno spettacolo unico nel cuore dell’Ovale della Memoria.

Immergetevi nel mondo incantato di Karl Jenkins con il suo capolavoro, The Armed Man An Ode to Peace. Questo capolavoro contemporaneo è molto più di una semplice composizione musicale, è un viaggio emotivo che trascende i confini e le epoche.

Espanol :

Formada por 150 coralistas y 60 músicos, la Orquesta Sinfónica Europea y los músicos de los coros y conservatorios de Artois le ofrecen un espectáculo único en el corazón del Óvalo de la Memoria.

Sumérjase en el fascinante universo de Karl Jenkins con su obra maestra, El hombre armado Una oda a la paz. Esta obra maestra contemporánea es mucho más que una simple composición musical, es un viaje emocional que trasciende fronteras y épocas.

