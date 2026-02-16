Clôture du Festival Le Printemps des SuPercheries

Place de l’Église Saint-Germain-des-Grois Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:00:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Créé en 2025 dans le souffle du festival d’été Les SuPercheries, l’Escadron Volant de la Reine renouvelle le Printemps des SuPercheries en 2026.

Pour clore ce Printemps des SuPercheries, l’Escadron Volant de la Reine propose une balade et un concert (tout public, gratuit).

18h Balade au départ de la place de l’église, menée par l’association Flash, suivie de la visite de l’église par l’association Saint-Germain-des-Grois Patrimoine.

19h30 Concert des musiciens de l’Escadron Volant de la Reine suivi d’un pot à la salle des fêtes pour terminer dans la convivialité ! .

Place de l’Église Saint-Germain-des-Grois 61110 Orne Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Clôture du Festival Le Printemps des SuPercheries

L’événement Clôture du Festival Le Printemps des SuPercheries Saint-Germain-des-Grois a été mis à jour le 2026-02-16 par OT CdC Coeur du Perche