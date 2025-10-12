CLÔTURE DU FESTIVAL SAHRAVANE OMAR SOSA & SOUAD ASLA Perpignan

CLÔTURE DU FESTIVAL SAHRAVANE OMAR SOSA & SOUAD ASLA

CLÔTURE DU FESTIVAL SAHRAVANE OMAR SOSA & SOUAD ASLA Perpignan dimanche 12 octobre 2025.

CLÔTURE DU FESTIVAL SAHRAVANE OMAR SOSA & SOUAD ASLA

Avenue du Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 30

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 18:00:00
fin : 2025-10-12

Date(s) :
2025-10-12

Théâtre de l’Archipel
  .

Avenue du Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 51 13 14  info@jazzebre.com

English :

? Théâtre de l?Archipel

German :

? Archipel-Theater

Italiano :

? Teatro dell’Arcipelago

Espanol :

? Teatro del Archipiélago

L’événement CLÔTURE DU FESTIVAL SAHRAVANE OMAR SOSA & SOUAD ASLA Perpignan a été mis à jour le 2025-08-05 par PERPIGNAN TOURISME