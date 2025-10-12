CLÔTURE DU FESTIVAL SAHRAVANE OMAR SOSA & SOUAD ASLA Perpignan
CLÔTURE DU FESTIVAL SAHRAVANE OMAR SOSA & SOUAD ASLA
Avenue du Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 30
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Début : 2025-10-12 18:00:00
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Théâtre de l’Archipel
Avenue du Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 51 13 14 info@jazzebre.com
English :
? Théâtre de l?Archipel
German :
? Archipel-Theater
Italiano :
? Teatro dell’Arcipelago
Espanol :
? Teatro del Archipiélago
