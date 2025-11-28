Clôture du focus Ados « Changer le monde » avec restitution et concert Hôtel de Ville Paris

Clôture du focus Ados « Changer le monde » avec restitution et concert Hôtel de Ville Paris vendredi 28 novembre 2025.

Clap de fin – 19h

Restitution des ateliers

Ensemble, nous revenons sur les ateliers menés par les ados : écriture et composition, MAO, réalisation d’un clip de rap, atelier de slam, jeux vidéos et jeux de rôles, photographie…il y en a pour tous les gouts ! La soirée est rythmée par des jeux et animations : blind tests, battles, surprises… et animée par le journaliste et animateur TV de Culturebox, Raphäl Yem.



Leys en concert – 20h

Elle débarque à l’Hôtel de Ville avec son flow impeccable, ses lyrics entêtants, des guests et son énergie communicative ! Originaire de Reims, Leys s’impose comme une voix singulière du rap français. Révélée au grand public par ses freestyles percutants et sa finale dans l’émission Nouvelle École (saison 1), elle séduit par une plume authentique et un flow incisif.

Après la sortie de son projet éponyme, Leys a choisi de poursuivre sa route en indépendante, affirmant sa liberté artistique et son identité propre. Son premier EP s’est conclu par une nomination aux BET Hip Hop Awards en 2024 aux États-Unis, confirmant que son univers résonne bien au-delà des frontières. Elle est également une grande habituée des Planète Rap sur Skyrock. Son rap est le reflet de son vécu et de qui elle est : une femme qui conjugue force et vulnérabilité, et qui transforme ses expériences en paroles puissantes et sincères. Féministe assumée, elle met en lumière les femmes sans jamais exclure personne, et fait de ses textes un espace où se mêlent intensité, vérité et humanité. Ses derniers singles, Les 12 règles et Ça sent pas bon, sortis l’été 2025, mettent en avant son énergie féminine, brisent les codes et offrent un message de liberté, tout en donnant la force de se sentir puissante et authentique.

Préparant son prochain EP pour 2026, Leys continue d’avancer avec détermination, transformant chaque mot, chaque note, en une empreinte qui marque le rap français d’une intensité et d’une authenticité uniques.

Sur réservation pour 19 h et/ou pour 20 h au 01 44 78 80 50 ou bibliocite.fr/evenements

Une soirée exceptionnelle à l’Hôtel de Ville de Paris en deux temps pour clôturer la programmation Changer le monde. L’occasion de découvrir les derniers EP de la jeune rappeuse Leys et de deux invités surprises, précédé de la présentation des productions de tous les participants aux ateliers.

Le vendredi 28 novembre 2025

de 19h00 à 21h30

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Hôtel de Ville 3 rue de Lobau 75004 Paris

