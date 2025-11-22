Clôture du prix des lecteurs 2025 Salle des fêtes La Devise

Clôture du prix des lecteurs 2025

Salle des fêtes Rue Charles-Henri Percheron La Devise Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Pour la 5ème édition du prix des lecteurs des bibliothèques Aunis Sud, la cérémonie de clôture offrira un spectacle, suivi du dépouillement des votes et de la désignation du lauréat.

.

Salle des fêtes Rue Charles-Henri Percheron La Devise 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

For the 5th edition of the Aunis Sud library readers’ prize, the closing ceremony will feature a show, followed by the counting of votes and the designation of the winner.

German :

Ausgabe des Leserpreises der Bibliotheken Aunis Sud wird die Abschlussveranstaltung eine Show bieten, gefolgt von der Stimmenauszählung und der Bekanntgabe des Gewinners.

Italiano :

Per la 5ª edizione del Premio dei lettori della biblioteca Aunis Sud, la cerimonia di chiusura prevede uno spettacolo, seguito dal conteggio dei voti e dalla proclamazione del vincitore.

Espanol :

Para la 5ª edición del premio de los lectores de la biblioteca Aunis Sud, la ceremonia de clausura contará con un espectáculo, seguido del recuento de votos y el anuncio del ganador.

