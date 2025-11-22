Clôture du prix des lecteurs 2025 Salle des fêtes La Devise
Pour la 5ème édition du prix des lecteurs des bibliothèques Aunis Sud, la cérémonie de clôture offrira un spectacle, suivi du dépouillement des votes et de la désignation du lauréat.
English :
For the 5th edition of the Aunis Sud library readers’ prize, the closing ceremony will feature a show, followed by the counting of votes and the designation of the winner.
German :
Ausgabe des Leserpreises der Bibliotheken Aunis Sud wird die Abschlussveranstaltung eine Show bieten, gefolgt von der Stimmenauszählung und der Bekanntgabe des Gewinners.
Italiano :
Per la 5ª edizione del Premio dei lettori della biblioteca Aunis Sud, la cerimonia di chiusura prevede uno spettacolo, seguito dal conteggio dei voti e dalla proclamazione del vincitore.
Espanol :
Para la 5ª edición del premio de los lectores de la biblioteca Aunis Sud, la ceremonia de clausura contará con un espectáculo, seguido del recuento de votos y el anuncio del ganador.
