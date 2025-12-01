Clôture féérique du Festival Moi les Mots Landivisiau
Clôture féérique du Festival Moi les Mots Landivisiau dimanche 14 décembre 2025.
Clôture féérique du Festival Moi les Mots
Centre-ville Landivisiau Finistère
Début : 2025-12-14 18:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Clôture féérique du Festival des chevaux géants, lumineux et majestueux envahissent les rues et nous emportent dans une cavalcade poétique, entre rêve et réalité.
Une déambulation magique à vivre en famille, lanterne à la main, pour entrer ensemble dans l’hiver et les fêtes de Noël…
Participation libre et gratuite. .
Centre-ville Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 67 63
