Clôture féérique du Festival Moi les Mots Landivisiau

Clôture féérique du Festival Moi les Mots

Centre-ville Landivisiau Finistère

Début : 2025-12-14 18:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Clôture féérique du Festival des chevaux géants, lumineux et majestueux envahissent les rues et nous emportent dans une cavalcade poétique, entre rêve et réalité.

Une déambulation magique à vivre en famille, lanterne à la main, pour entrer ensemble dans l’hiver et les fêtes de Noël…

Participation libre et gratuite. .

Centre-ville Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 67 63

