Clôture – Place aux Mondes Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-12 14:00 – 19:00

Gratuit : non Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

14h : projection du court-métrage gagnant du « Public Court Nantes » (Art à Conter)« Public Court » est un gala international de court-métrage de fiction qui valorise la diversité des regards et des expressions artistiques et dont le public a le pouvoir : regarder, analyser, voter. 15h : interlude musical de Tigran Karapetyan, joueur de duduk arménien (par l’asso. Collectif Franco-Arménien de Nantes) 15h45 : PoésieS d’ailleurS (par l’asso. Hetsika)Venez écouter les sonorités et la poésie d’une quinzaine de langues parlées à Nantes, autour du thème « Habiter les lieux, habiter les mots » et explorez la beauté du monde en écoutant les voix de nantais.e.s venu.e.s d’ailleurs.17h : concert de percussions brésiliennes « Roda de samba » (par l’asso. Samba So d’Elles)Samba So d’Elles est un collectif 100% féminin qui promeut la place de la femme et des minorités de genre dans la musique brésilienne à Nantes. À partir de 17h45 : goûter internationalVenez découvrir et déguster des spécialités culinaires malgaches, sénégalaises et vietnamiennes, lors d’un goûter proposé par des associations locales (Amitié Vietnam Loire-Atlantique, Art à Conter et Hetsika).

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr http://cosmopolis.nantes.fr



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