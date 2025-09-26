Clôture saison culturelle du Talus 2025 Le Talus Marseille 12e Arrondissement

Vendredi 26 septembre 2025 de 18h30 à 23h. Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-09-26 18:30:00

fin : 2025-09-26 23:00:00

2025-09-26

Dernière soirée au Talus pour clôturer la saison en beauté ! Entre électro mystique, pop sensible et fusion gnawa-électronique, on célèbre la fin de l’été en musique, en douceur et en fête sous les étoiles marseillaises.

C’est déjà la fin d’une belle saison sonore au Talus

Le vendredi 26 septembre, on se retrouve une dernière fois toustes ensemble pour célébrer la clôture de la saison culturelle 2025 !

Imagine toi la douceur des derniers moments d’été, un verre à la main, quelques boules de pétanque qui s’entrechoquent, et la musique qui t’emporte pour prolonger encore un peu les vacances…

Un dernier rendez-vous festif, chaleureux et plein d’énergie au cœur de Marseille





Wild Anima est une artiste franco-grecque qui fusionne des mélodies anciennes rappelant des chœurs de sirènes sur des nappes de boucles vocales mystiques pour créer une musique éthérée, tendre et organique. Wild Anima est le projet musical d’Alex Alexopoulos, artiste sonore, chanteuse et compositrice. À travers une pop ambient expérimentale, elle explore le féminin profond et la relation intime entre l’humain et la nature. Dans son dernier album Phytosynthesis, elle capte l’essence des plantes en traduisant leurs signaux bioélectriques en symphonies secrètes, révélant ainsi une harmonie sensorielle entre le monde végétal et la musique.



Mélina propose un voyage intime entre new pop, techno douce et électro rétro. Portée par des textes mélancoliques et épurés, comme tirés d’un carnet secret, elle chante ses propres compositions, arrangées avec finesse par Anselme aux synthés. Sur scène, ils sont trois à donner vie à un set vibrant et sensible, à la fois dansant et contemplatif. Un premier projet solo lancé il y a un an.

Adil Smaali & Elements of Baraka La rencontre entre Adil Smaali et Lakay mêle musiques électroniques et traditions marocaines. Née pour les 20 ans de l’association grenobloise Hadra, cette création rend hommage à ses racines, la hadra rituel soufi et quête de transe, de présence. Chant gnawa, percussions, guembri et boucles électroniques enregistrées au Maroc s’unissent dans une performance unique, portée par un univers visuel inspiré des paysages et rituels marocains. Une fusion puissante entre modernité et héritage, entre danse et spiritualité.

Adhésion à l’association obligatoire le montant est libre !

PRIX Solidaire 5€ Classique 7€

Repas à prix doux proposés sur place de 19h30 à 22h.

(village) 623 rue Saint-Pierre, Marseille, 13012

T.1 Descendre à La Boiseraie, puis passer par le skatepark ou descendre à Saint-Pierre, puis redescendre la rue

Bus 12 & 40 Saint Pierre Jeannette

Ou passe à vélo par le cimetière St Pierre c’est vraiment joli !



Le Talus, créé à partir d’une friche, est un tiers-lieu socio-environnemental et culturel.L’idée de l’association est de proposer un projet participatif et innovant autour des problématiques de la transition écologique, lieu témoin d’alternatives durables. .

Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@heko.farm

English :

Last night at Talus to close the season in style! A mix of mystical electro, sensitive pop and gnawa-electronic fusion, we celebrate the end of summer with music, gentleness and festivities under the stars of Marseille.

German :

Letzter Abend im Talus, um die Saison mit Glanz und Gloria abzuschließen! Zwischen mystischem Elektro, gefühlvollem Pop und Gnawa-Elektronik-Fusion wird das Ende des Sommers mit Musik, Sanftheit und Feiern unter den Sternen von Marseille gefeiert.

Italiano :

L’ultima notte al Talus per chiudere la stagione in bellezza! Con un mix di electro mistica, pop sensibile e fusione gnawa-elettronica, celebriamo la fine dell’estate con musica e festeggiamenti sotto le stelle di Marsiglia.

Espanol :

La última noche en Talus para cerrar la temporada por todo lo alto Con una mezcla de electro místico, pop sensible y fusión gnawa-electrónica, celebraremos el final del verano con música y fiesta bajo las estrellas de Marsella.

