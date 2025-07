Clôture ZIPP estivale Hélicoop Le Saulcy

Clôture ZIPP estivale Hélicoop Le Saulcy dimanche 31 août 2025.

Clôture ZIPP estivale

Hélicoop 7 Rue des tilleuls Le Saulcy Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-31 17:00:00

fin : 2025-08-31 23:00:00

Date(s) :

2025-08-31

Réservez la date, nous fêterons ensemble la fin de l’été sur le sentier !Tout public

0 .

Hélicoop 7 Rue des tilleuls Le Saulcy 88210 Vosges Grand Est +33 7 81 88 14 14 spectacles@helicoop.fr

English :

Save the date and let’s celebrate the end of summer on the trail!

German :

Reservieren Sie sich das Datum, wir werden gemeinsam das Ende des Sommers auf dem Pfad feiern!

Italiano :

Save the date, festeggeremo insieme la fine dell’estate sul sentiero!

Espanol :

Reserva la fecha, ¡celebraremos juntos el final del verano en el sendero!

L’événement Clôture ZIPP estivale Le Saulcy a été mis à jour le 2025-07-28 par OT SAINT DIE DES VOSGES