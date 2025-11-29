Clou A l’évidence Théâtre de l’Arche Tréguier

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier Côtes-d’Armor

Pour les amateurs d’écriture fine et bien ciselée, les mélomanes qui aiment garder une belle ritournelle dans un coin de tête et dans un coin de cœur. Tout public.

Aller voir Clou c’est s’offrir un moment intense et intime, où sa voix unique et ses textes profonds vous emportent dans un univers sensible et authentique.

Dans un monde normal, une boîte à outils sert à tout sauf à écrire des chansons, dans celui de Clou, c’est l’inverse. La jeune parisienne bricole à l’envie une chanson française aux accents pop inspirés. Ses mélodies magnifiées par une voix cristalline accompagnent des textes sensibles et percutants.

Clou est une auteure-compositrice-interprète française, poétesse et illustratrice.

Elle est découverte au cours du radio-crochet de France Inter On a les moyens de vous faire chanter en 2014. Elle ira jusqu’en finale. En 2020, elle sort son premier album de chansons française Orages chez le label indépendant Tôt ou Tard, produit par Dan Levy, le binôme de The Dø.

Voilà qui lui ouvre la porte des premières parties de Camille, Vianney, Sting, Benjamin Biolay et Vincent Delerm.

En 2021, elle est nommée dans la catégorie révélation féminine des Victoires de la musique pour son album Orages, aux côtés d’Yseult et Lous and the Yakusa.

En 2024, elle sort un deuxième album appelé À l’évidence (Tôt ou Tard). .

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 19 42

