Clou en concert Salle Paul Fort Nantes

Clou en concert Salle Paul Fort Nantes jeudi 6 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-06 20:30 –

Gratuit : non 21 € à 26 € Adulte

La parisienne Anne-Claire Ducoudray, surnommée Clou dans son enfance, écrit des chansons depuis toujours. Orages, son premier opus tempétueux et déjà remarqué, l’avait amenée à une nomination aux Victoires de la Musique en 2021. Son deuxième album, À l’évidence, est un journal intime dans lequel les blessures, les amitiés et les amours se mêlent comme une évidence. Elle y confirme son talent d’autrice-compositrice-interprète, avec une voix qui invite à l’apaisement et à la douceur. Accueillie à La Bouche d’Air à plusieurs reprises en solo, puis entourée de la bande de Chansons Primeurs en 2024, elle nous a conquis par sa douce vulnérabilité.Clou : voix, guitare, pianoOliver Smith : basseMathias Fisch : batterieMarie Lalonde : guitare

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000