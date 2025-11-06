Clou en concert Salle Paul Fort Nantes Nantes

Clou en concert Jeudi 6 novembre, 20h30 Salle Paul Fort Nantes Loire-Atlantique

21 € à 26 €

Début : 2025-11-06T20:30:00 – 2025-11-06T22:30:00

Fin : 2025-11-06T20:30:00 – 2025-11-06T22:30:00

La parisienne Anne-Claire Ducoudray, surnommée Clou dans son enfance, écrit des chansons depuis toujours. Orages, son premier opus tempétueux et déjà remarqué, l’avait amenée à une nomination aux Victoires de la Musique en 2021. Son deuxième album, À l’évidence, est un journal intime dans lequel les blessures, les amitiés et les amours se mêlent comme une évidence. Elle y confirme son talent d’autrice-compositrice-interprète, avec une voix qui invite à l’apaisement et à la douceur. Accueillie à La Bouche d’Air à plusieurs reprises en solo, puis entourée de la bande de Chansons Primeurs en 2024, elle nous a conquis par sa douce vulnérabilité.

Clou : voix, guitare, piano

Oliver Smith : basse

Mathias Fisch : batterie

Marie Lalonde : guitare

Salle Paul Fort Nantes 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

La solaire Clou bricole à l’envi une chanson française aux accents pop. Ses mélodies magnifiées par une voix cristalline accompagnent des textes sensibles et percutants. chanson nantes

© Mélanie Rodriguez