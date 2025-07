Clou + Sammy Decoster Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon

Clou + Sammy Decoster Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon vendredi 13 février 2026.

Clou + Sammy Decoster

Théâtre Quartier Libre Place Rohan Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 19 – 19 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Pianiste de formation, Clou est une artiste qui puise son inspiration auprès de Suzanne Vega, Joan Baez ou encore Joni Mitchell !

En première partie Sammy Decoster

Sammy Decoster chante l’Amérique et ses grands espaces sur des mélodies folk rock parfois garage, parfois country. Autant d’invitations à l’évasion, chantées en français et teintées d’un blues made in USA.

Clou, surnom d’enfance, patronyme de scène car quatre lettres en disent beaucoup. Après son premier album Orages paru en 2020

et une nomination aux Victoires de la musique en 2021 (Révélation féminine), Clou creuse son sillon sur les ondes et sur scène depuis 2015.

Ses mélodies magnifiées par une voix cristalline accompagnent des textes sensibles et percutants. Des chansons dans lesquelles elle se livre sur ces relations amicales, la violence infantile et les premiers amours d’adulte. Elle présente son second album A l’évidence, un univers

pop, doux et poétique. Une rencontre ensoleillée avec une artiste pleine de vie…

Réservation billetterie en ligne ou sur place à l’accueil billetterie du théâtre (mardi et vendredi de 16h à 18h et mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h)

Durée 1H45 min.

À partir de 10 ans. .

Théâtre Quartier Libre Place Rohan Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17

English :

A trained pianist, Clou is an artist who draws her inspiration from Suzanne Vega, Joan Baez and Joni Mitchell!

German :

Als ausgebildete Pianistin ist Clou eine Künstlerin, die ihre Inspiration bei Suzanne Vega, Joan Baez oder auch Joni Mitchell findet!

Italiano :

Pianista di formazione, Clou è un’artista che trae ispirazione da Suzanne Vega, Joan Baez e Joni Mitchell!

Espanol :

Pianista de formación, Clou es una artista que se inspira en Suzanne Vega, Joan Baez y Joni Mitchell

L’événement Clou + Sammy Decoster Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-06-28 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis