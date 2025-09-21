Clown & corps Fort carre Antibes
Clown & corps Fort carre Antibes dimanche 21 septembre 2025.
Clown & corps Dimanche 21 septembre, 16h00 Fort carre Alpes-Maritimes
Réservation obligatoire, au moins 48 heures à l’avance sur http://antibes.fr/musees/activites
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
Clown & corps
Et si vous veniez faire vos classes avec un clown ? Accompagnés d’Olivier Debos, venez vivre une formation militaire loufoque en famille, pour débutants et aguerris. Rires garantis !
Atelier pour tous les publics, à partir de 10 ans
Fort carre avenue du 11 novembre, 06600 Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 90 52 13 http://www.antibes-juanlespins.com Forteresse militaire Période historique : Renaissance
Clown & corps