Clown & corps Fort carre Antibes

Clown & corps Fort carre Antibes dimanche 21 septembre 2025.

Clown & corps Dimanche 21 septembre, 16h00 Fort carre Alpes-Maritimes

Réservation obligatoire, au moins 48 heures à l’avance sur http://antibes.fr/musees/activites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Clown & corps

Et si vous veniez faire vos classes avec un clown ? Accompagnés d’Olivier Debos, venez vivre une formation militaire loufoque en famille, pour débutants et aguerris. Rires garantis !

Atelier pour tous les publics, à partir de 10 ans

Fort carre avenue du 11 novembre, 06600 Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 90 52 13 http://www.antibes-juanlespins.com Forteresse militaire Période historique : Renaissance

Clown & corps