Clown et magie jeune public BRAVO Ça cartonne Salle Jean Gabin Royan
Clown et magie jeune public BRAVO Ça cartonne Salle Jean Gabin Royan lundi 13 avril 2026.
Royan
Clown et magie jeune public BRAVO Ça cartonne
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 15:00:00
fin : 2026-04-13
Date(s) :
2026-04-13
Par la compagnie Matic
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Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 37 06 bravo.culture@mairie-royan.fr
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English :
By the Matic company
L’événement Clown et magie jeune public BRAVO Ça cartonne Royan a été mis à jour le 2025-10-20 par Mairie de Royan
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