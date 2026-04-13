Clown et magie jeune public BRAVO Ça cartonne Salle Jean Gabin Royan

Royan

Clown et magie jeune public BRAVO Ça cartonne

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 15:00:00

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

Par la compagnie Matic

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Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 37 06 bravo.culture@mairie-royan.fr

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English :

By the Matic company

L’événement Clown et magie jeune public BRAVO Ça cartonne Royan a été mis à jour le 2025-10-20 par Mairie de Royan