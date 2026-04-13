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Clown et magie jeune public BRAVO Ça cartonne Salle Jean Gabin Royan

Clown et magie jeune public BRAVO Ça cartonne Salle Jean Gabin Royan lundi 13 avril 2026.

Lieu : Salle Jean Gabin

Adresse : 112 rue Gambetta

Ville : 17200 Royan

Département : Charente-Maritime

Début : lundi 13 avril 2026

Fin : lundi 13 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 20 20 20

Royan

Clown et magie jeune public BRAVO Ça cartonne

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 15:00:00
fin : 2026-04-13

Date(s) :
2026-04-13

Par la compagnie Matic
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Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 37 06  bravo.culture@mairie-royan.fr

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English :

By the Matic company

L’événement Clown et magie jeune public BRAVO Ça cartonne Royan a été mis à jour le 2025-10-20 par Mairie de Royan

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