Clown et manipulation Bakéké Place du jumelage Ruffec

Clown et manipulation Bakéké Place du jumelage Ruffec dimanche 14 décembre 2025.

Clown et manipulation Bakéké

Place du jumelage La Canopée Ruffec Charente

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 16:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Un spectacle burlesque, follement inventif, absolument délicieux !

.

Place du jumelage La Canopée Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 05 42

English :

A burlesque show, wildly inventive, absolutely delicious!

German :

Eine burleske, wahnsinnig erfinderische, absolut köstliche Show!

Italiano :

Uno spettacolo di burlesque, dall’inventiva selvaggia e assolutamente delizioso!

Espanol :

Un espectáculo de burlesque tremendamente ingenioso y absolutamente delicioso

L’événement Clown et manipulation Bakéké Ruffec a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de tourisme Destination Nord Charente