Clown et Musique Emma la clown et le grand pianiste Guilhem Fabre Ze Little Big Musique Longueau dimanche 14 septembre 2025.

51 RUE ANATOLE FRANCE Longueau Somme

Début : 2025-09-14 15:45:00

fin : 2025-09-14 16:55:00

2025-09-14

LA VACHE LIBRE

Clown et musique

À partir de 9 ANS

De la grande musique dans un petit camion ! Guihem Fabre, grand pianiste, 1,94m, joue des œuvres sublimes. Emma la clown l’assiste c’est elle qui prépare la scène, époussette le piano (avec interdiction formelle de l’accorder), fait le café dans la cabine du camion (avec interdiction absolue de le conduire), cire les chaussures du concertiste, lui donne le dernier coup de peigne avant son entrée en scène, et, éblouie, émerveillée, amoureuse de la grande Musique, elle l’écoute, discrète, depuis la coulisse (avec l’interdiction répétée de se faire voir des spectateurs…). Mais c’est vrai parfois elle déborde un peu…

EMMA LA CLOWN Merieme Menant | PIANISTE Guilhem Fabre | RÉGIE Romain Beigneux Crescent et Lénie Carpentras

51 RUE ANATOLE FRANCE Longueau 80330 Somme Hauts-de-France +33 3 22 50 34 34 letraitdunion@amiens-metropole.com

