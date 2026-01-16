Clown et ses ballons Station de Piau Aragnouet

Clown et ses ballons

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-22 13:00:00

fin : 2026-02-22 14:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Rejoignez notre équipe d’animateurs qui vous présentera le clown et ses ballons. Rendez-vous au centre station. Animation gratuite, modulable en fonction des conditions météo.

13H00 14H00

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

English :

Join our team of entertainers as they introduce you to the clown and his balloons. Meet at the resort center. Free entertainment, flexible according to weather conditions.

1:00 PM 2:00 PM

