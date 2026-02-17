Clown Gestalt Rémalard en Perche

Clown Gestalt

Dorceau Rémalard en Perche Orne

Début : 2026-03-22 10:00:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

2026-03-22

Avec le travail du Clown Gestalt, on travaille sur soi et on rit…

On peut faire les deux !

Expérimenter les règles de l’impro-clown, c’est s’autoriser des retrouvailles avec soi-même, avec son propre temps !

Atelier animé par Patricia Mercier sur inscription au 06 44 35 33 78.

Pratique au 5 rue de l’église Saint Étienne à Dorceau. Organisé par Écoute et Empathie et l’association Clown Gestalt. .

Dorceau Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 6 44 35 33 78

