Clown Gestalt Stage Bazouges-la-Pérouse

Le clown Gestalt du frémissement au geste, c’est une rencontre avec soi-même, dans ses creux et ses pleins !

Grâce à un jeu qui s’inscrit dans les règles ancestrales du jeu masqué, nous pouvons oser, explorer, initier de nouveaux voyages vers soi et en lien avec les autres.

Le jeu du clown est lié à la Gestalt par essence percevoir, sentir, pour habiter, investir l’instant présent. A partir de ce qui est là, de ce frémissement, une créature peut naître, advenir et déployer une histoire.

Ces stages proposent un espace pour sentir et agir autrement, un lieu où le respect de soi et des autres est veillé, avec une place essentielle faite à la présence et à l’écoute.

Et ce pour nous permettre d’apparaître au fil du jeu.

Animé par Julie Lenoble

Julie Lenoble est psycho-praticienne en Gestalt Thérapie depuis 2018 et a été formée au Clown Gestalt par Henri Madeuf. Elle a étudié l’art-thérapie à l’INECAT de manière pluridisciplinaire, l’approche corporelle est au cœur de sa pratique. Elle exerce depuis de nombreuses années comme directrice artistique et enseignante dans le domaine de l’image animée.

J’accompagne chacun.e dans son processus, qu’il soit créatif ou thérapeutique, dans sa singularité, avec bienveillance, sensible à la diversité des rythmes et des formes.

Aucun pré-requis nécessaire.

Inscriptions nécessaire.

Lieu exacte indiqué à la réservation. .

Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne

