Clown | J’ai mis une jupe • Claudia Nottale Tangoloft Cusset

Clown | J’ai mis une jupe • Claudia Nottale

Tangoloft 87 ter boulevard du 8 mai 1945 Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

J’ai mis une jupe , est spectacle de clown sensoriel de et par Claudia Nottale. Un parcours initiatique d’un clown qui interroge éperdument les mots d’une femme d’un autre temps. Son corps n’en fait qu’à sa tête, habité malgré lui par une force inconnue.

.

Tangoloft 87 ter boulevard du 8 mai 1945 Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes expressivitedusensible@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

J’ai mis une jupe is a sensory clown show by Claudia Nottale. An initiatory journey of a clown who desperately questions the words of a woman from another time. His body has a mind of its own, inhabited in spite of itself by an unknown force.

L’événement Clown | J’ai mis une jupe • Claudia Nottale Cusset a été mis à jour le 2026-02-12 par Vichy Destinations