CLOWNS AU MUSÉE DE LA VIE RURALE DE STEENWERCK, Musée de la vie rurale, Steenwerck

CLOWNS AU MUSÉE DE LA VIE RURALE DE STEENWERCK Dimanche 1 mars, 16h00 Musée de la vie rurale Nord

réservations conseillées

Pour son festival « L’Émoi des Mots », le Musée de la Vie Rurale de Steenwerck vous propose un après-midi clownesque !

Le collectif « Pourvu que ça dure… » vous invite dans un univers où les objets du quotidien ont leurs existences propres…

Un clown se découvre magicien, l’autre chanteuse, l’une rencontre ses casseroles, l’autre nous embarque dans ses histoires de vélo, tandis que la dernière nous présentera ses valises !

INFOS PRATIQUES

Dimanche 1er mars à 16h

Musée de la Vie Rurale de Steenwerck

Tout public || Tarif : participation libre

Réservations au 03 28 50 33 80 ou musee.steenwerck@wanadoo.fr

+ d’infos sur : https://www.musee-steenwerck.com/event/dimanche-1er-mars-a-16h-festival-lemoi-des-mots-solo-clowns/

