Club 65 | Conférence Projection Quai Voltaire Langeac
Club 65 | Conférence Projection Quai Voltaire Langeac vendredi 17 avril 2026.
Langeac
Club 65 | Conférence Projection
Quai Voltaire Médiathèque Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Le CCAS de Langeac propose le Club 65 avec des animations proposées aux personnes de 60 ans et +. Conférence projection du Club d’Astronomie ORION à la Médiathèque de Langeac.
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Quai Voltaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10 secretariat.general@ville-langeac.com
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English :
Langeac’s CCAS organizes Club 65 events for people aged 60 and over. Conference projection by the ORION Astronomy Club at the Langeac Médiathèque.
L’événement Club 65 | Conférence Projection Langeac a été mis à jour le 2025-09-18 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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