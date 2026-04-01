Club 65 | Conférence Projection Quai Voltaire Langeac

Langeac

Club 65 | Conférence Projection

Quai Voltaire Médiathèque Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Le CCAS de Langeac propose le Club 65 avec des animations proposées aux personnes de 60 ans et +. Conférence projection du Club d’Astronomie ORION à la Médiathèque de Langeac.

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Quai Voltaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10 secretariat.general@ville-langeac.com

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English :

Langeac’s CCAS organizes Club 65 events for people aged 60 and over. Conference projection by the ORION Astronomy Club at the Langeac Médiathèque.

L’événement Club 65 | Conférence Projection Langeac a été mis à jour le 2025-09-18 par Communauté de communes des rives Haut-Allier