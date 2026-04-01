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Club 65 | Conférence Projection Quai Voltaire Langeac

Club 65 | Conférence Projection Quai Voltaire Langeac vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Quai Voltaire

Adresse : Médiathèque

Ville : 43300 Langeac

Département : Haute-Loire

Début : 2026-04-17T14:30:00

Fin : 2026-04-17T

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Langeac

Club 65 | Conférence Projection

Quai Voltaire Médiathèque Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:30:00
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

Le CCAS de Langeac propose le Club 65 avec des animations proposées aux personnes de 60 ans et +. Conférence projection du Club d’Astronomie ORION à la Médiathèque de Langeac.
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Quai Voltaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10  secretariat.general@ville-langeac.com

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English :

Langeac’s CCAS organizes Club 65 events for people aged 60 and over. Conference projection by the ORION Astronomy Club at the Langeac Médiathèque.

L’événement Club 65 | Conférence Projection Langeac a été mis à jour le 2025-09-18 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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