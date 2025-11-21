Club 65 | Florence Grellier Quai Voltaire Langeac
Club 65 | Florence Grellier Quai Voltaire Langeac vendredi 21 novembre 2025.
Club 65 | Florence Grellier
Quai Voltaire Médiathèque Langeac Haute-Loire
Tarif :
Date :
Début : 2025-11-21 14:30:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Le CCAS de Langeac propose le Club 65 avec des animations proposées aux personnes de 60 ans et +. Intervention de Florence Grellier, tapissière, restauratrice à la Médiathèque de Langeac.
.
Quai Voltaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10 secretariat.general@ville-langeac.com
English :
Langeac’s CCAS offers Club 65 activities for people aged 60 and over. Talk by Florence Grellier, upholsterer and restorer at the Médiathèque de Langeac.
German :
Das CCAS von Langeac bietet den Club 65 mit Animationen für Personen ab 60 Jahren an. Beitrag von Florence Grellier, Tapeziererin und Restauratorin in der Mediathek von Langeac.
Italiano :
Il CCAS di Langeac organizza eventi del Club 65 per gli ultrasessantenni. Conferenza di Florence Grellier, tappezziera e restauratrice presso la Mediateca di Langeac.
Espanol :
La CCAS de Langeac organiza actos del Club 65 para mayores de 60 años. Conferencia de Florence Grellier, tapicera y restauradora en la Mediateca de Langeac.
