Club 65 | Florence Grellier Quai Voltaire Langeac

2025-11-21 14:30:00
2025-11-21

Le CCAS de Langeac propose le Club 65 avec des animations proposées aux personnes de 60 ans et +. Intervention de Florence Grellier, tapissière, restauratrice à la Médiathèque de Langeac.
Quai Voltaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English:

Langeac’s CCAS offers Club 65 activities for people aged 60 and over. Talk by Florence Grellier, upholsterer and restorer at the Médiathèque de Langeac.

German:

Das CCAS von Langeac bietet den Club 65 mit Animationen für Personen ab 60 Jahren an. Beitrag von Florence Grellier, Tapeziererin und Restauratorin in der Mediathek von Langeac.

Italiano:

Il CCAS di Langeac organizza eventi del Club 65 per gli ultrasessantenni. Conferenza di Florence Grellier, tappezziera e restauratrice presso la Mediateca di Langeac.

Espanol:

La CCAS de Langeac organiza actos del Club 65 para mayores de 60 años. Conferencia de Florence Grellier, tapicera y restauradora en la Mediateca de Langeac.

