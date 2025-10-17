Club 65 | Les derniers maîtres de la faux Quai Voltaire Langeac
Club 65 | Les derniers maîtres de la faux
Quai Voltaire Médiathèque Langeac Haute-Loire
Début : 2025-10-17 14:30:00
fin : 2025-10-17
2025-10-17
Le CCAS de Langeac propose le Club 65 avec des animations proposées aux personnes de 60 ans et +. Projection du documentaire « Les derniers maîtres de la faux » au Centre Culturel de Langeac.
Quai Voltaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10 secretariat.general@ville-langeac.com
English :
Langeac’s CCAS organizes Club 65 events for people aged 60 and over. Screening of the documentary « Les derniers maîtres de la faux » at the Centre Culturel de Langeac.
German :
Das CCAS von Langeac bietet den Club 65 mit Veranstaltungen für Personen ab 60 Jahren an. Vorführung des Dokumentarfilms « Les derniers maîtres de la faux » im Centre Culturel de Langeac.
Italiano :
Il CCAS di Langeac organizza eventi del Club 65 per gli ultrasessantenni. Proiezione del documentario « Les derniers maîtres de la faux » presso il Centro culturale di Langeac.
Espanol :
El CCAS de Langeac organiza actos del Club 65 para mayores de 60 años. Proyección del documental « Les derniers maîtres de la faux » en el Centro Cultural de Langeac.
