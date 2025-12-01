Club 65 | Spectacle « Peurs & Frissons dans le noir » Quai Voltaire Langeac
Club 65 | Spectacle « Peurs & Frissons dans le noir » Quai Voltaire Langeac jeudi 11 décembre 2025.
Club 65 | Spectacle « Peurs & Frissons dans le noir »
Quai Voltaire Médiathèque Langeac Haute-Loire
Début : 2025-12-11 15:30:00
fin : 2025-12-11
2025-12-11
Le CCAS de Langeac propose le Club 65 avec des animations proposées aux personnes de 60 ans et +. Spectacle « Peurs & Frissons dans le noir » par la Cie S’imagine à la Médiathèque de Langeac.
Quai Voltaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10 secretariat.general@ville-langeac.com
English :
Langeac’s CCAS organizes Club 65 events for people aged 60 and over. Show « Peurs & Frissons dans le noir » by Cie S’imagine at the Médiathèque in Langeac.
German :
Das CCAS von Langeac bietet den Club 65 mit Veranstaltungen für Personen ab 60 Jahren an. Schauspiel « Peurs & Frissons dans le noir » von der Cie S’imagine in der Mediathek von Langeac.
Italiano :
Il CCAS di Langeac organizza eventi del Club 65 per persone di 60 anni e oltre. Spettacolo « Peurs & Frissons dans le noir » (Paure e brividi nel buio) della Cie S’imagine alla Médiathèque di Langeac.
Espanol :
La CCAS de Langeac organiza actos del Club 65 para mayores de 60 años. Espectáculo « Peurs & Frissons dans le noir » (Miedos y escalofríos en la oscuridad) de la Cie S’imagine en la Médiathèque de Langeac.
