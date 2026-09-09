Club ado | de 12 à 16 ans l’Archipel Fouesnant
mercredi 21 octobre 2026 · l'Archipel · Fouesnant
Informations pratiques
Fouesnant
Club ado | de 12 à 16 ans
l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Animé par Juliette
Au cœur des vacances, le Club ado est l’occasion de se réunir pour passer un moment convivial, partager ses découvertes et coups de cœur, participer à la vie de la Médiathèque de Fouesnant et mener des activités originales.
Tous les rendez-vous du Club ado cette saison : les mercredis 21 octobre, 24 février et 21 avril à 14h00 .
l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Club ado | de 12 à 16 ans Fouesnant a été mis à jour le 2026-09-09 par OT FOUESNANT LES GLENAN
À voir aussi à Fouesnant (Finistère)
- Visite guidée du fort et phare de Penfret, Phare de Penfret, île Penfret / Archipel des Glénan, Fouesnant, Fouesnant 19 septembre 2026
- Vivre à Penfret : histoires d’hier et d’aujourd’hui, Maisons des gardiens de phare, Fouesnant 19 septembre 2026
- Portes ouvertes modélisme Centre du Quinquis Fouesnant 19 septembre 2026
- Les journées du patrimoine à Fouesnant-les Glénan visite du phare de Penfret Office de tourisme de Fouesnant Fouesnant 19 septembre 2026
- Concert à Kerbader Duo Elodie JAFFRÉ au chant breton et Awena LUCAS à la harpe celtique Chapelle Kerbader Fouesnant Fouesnant 19 septembre 2026