Club ado | de 12 à 16 ans l’Archipel Fouesnant

Informations pratiques

Fouesnant

Club ado | de 12 à 16 ans

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Animé par Juliette

Au cœur des vacances, le Club ado est l’occasion de se réunir pour passer un moment convivial, partager ses découvertes et coups de cœur, participer à la vie de la Médiathèque de Fouesnant et mener des activités originales.

Tous les rendez-vous du Club ado cette saison : les mercredis 21 octobre, 24 février et 21 avril à 14h00 .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14

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English :

L’événement Club ado | de 12 à 16 ans Fouesnant a été mis à jour le 2026-09-09 par OT FOUESNANT LES GLENAN