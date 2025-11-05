Club Ado – Fabrique ta Bande Dessinée Médiathèque du Bois Fleuri Lormont

Club Ado – Fabrique ta Bande Dessinée 5 novembre 2025 – 11 mars 2026, certains mercredis Médiathèque du Bois Fleuri Gironde

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T16:00:00 – 2025-11-05T17:30:00

Fin : 2026-03-11T16:00:00 – 2026-03-11T17:30:00

Tu aimes dessiner et inventer des histoires ? Viens donner libre cours à ton imagination pour créer ta BD ! En plusieurs séances tu pourras découvrir comment faire une BD en partant de l’élaboration du scénario à sa mise en page !

Médiathèque du Bois Fleuri pole culturel du bois fleuri 33310 lormont Lormont 33310 Génicart Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 74 59 80 https://mediatheque.lormont.fr/ mediatheque@lormont.fr

atelier bande dessinée atelier

