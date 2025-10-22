Club ado Médiathèque de l’Archipel Fouesnant
Club ado Médiathèque de l'Archipel Fouesnant mercredi 22 octobre 2025.
Club ado
Médiathèque de l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère
Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-22
2025-10-22
Au cœur des vacances, le Club ado est l’occasion de se réunir pour passer un moment convivial, partager ses découvertes et coups de cœur, participer à la vie de la Médiathèque de Fouesnant et mener des activités originales.
de 12 à 16 ans
Animé par Juliette .
